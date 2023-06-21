Мир 21 июня 2023, 08:17 Пассажиры пропавшего батискафа смогут продержаться дольше 96 часов — адмирал Валуев Адмирал Валуев: при экономии кислорода батискаф на пути к «Титанику» продержится 150 часов Unsplash

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Запаса кислорода в батискафе компании OceanGate Expeditions, который отправился к затонувшему «Титанику», хватит на 150 часов вместо 96 заявленных при условии экономии. Командующий Балтийским флотом в 2001–2006 годах адмирал Владимир Валуев рассказал об этом РИА «Новости».

Собеседник агентства предупредил, что все зависит от обстоятельств. Связь с экипажем пропала через 1 час 45 минут после погружения, расчетная емкость запасов кислорода — на четверо суток. Однако при определенных условиях, посчитал адмирал, люди смогут продержаться примерно на треть дольше.

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«Где 96 часов, как говорится, объявляется режим экономии, тогда можно и 150 часов продержаться. Ситуация сложная, как повезет», — сказал он.

OceanGate Expeditions объявила, что батискаф с пятью мужчинами на борту, в том числе топ-менеджерами компании, исчез с радаров 19 июня. Они отправились в экспедицию к затонувшему «Титанику» и перестали выходить на связь. По одной из версий, аппарат мог получить повреждения о рифы.