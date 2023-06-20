Мир 20 июня 2023, 11:46 OceanGate Expeditions подтвердила пропажу своего батискафа, отправившегося к месту крушения «Титаника» OceanGate Expeditions: отправившийся к месту крушения «Титаника» батискаф пропал Pxhere

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Компания OceanGate Expeditions, специализирующаяся на организации глубоководных экспедиций, подтвердила информацию о пропаже своего батискафа. Он отправился на место крушения «Титаника» в Атлантическом океане. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Мы задействуем все возможности, чтобы вернуть экипаж домой целым и невредимым. Мы полностью сосредоточены на членах команды и их семьях», — сказано в официальном заявлении компании.

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Известно, что в батискаф вмещается пять человек вместе с пилотом. По данным СМИ, на подлодке находятся миллиардер Хэмиш Хардинг, член экипажа Поль-Анри Наргеоле, директор OceanGate Expedition Стоктон Раш и исследователь Рори Голден из Ирландии. Последний смог выйти в интернет и написал, что с ним все в порядке. Вся группа ждет спасателей.

Береговая охрана США вместе с коллегами из Бостона участвует в поисково-спасательной операции, которая проходит у побережья острова Ньюфаундленд. «Титаник» затонул после того, как столкнулся с айсбергом во время путешествия из Саутгемптона в Нью-Йорк. Трагедия произошла 15 апреля 1912 года, тогда погибли порядка 1,5 тысячи человек.