Происшествия 20 июня 2023, 15:45 Батискаф на миллиарды. Можно ли спасти туристов-исследователей со дна Атлантики? Полковник в отставке Тимошенко: батискаф Titan невозможно обнаружить и поднять Telegram

Читать 360tv в

Место гибели «Титаника» может запомниться еще одной катастрофой. Возле остова лайнера 18 июня пропал туристический батискаф: на борту оказались богатые и известные люди, так что поиски идут полным ходом. Проблема в том, что достать судно с такой глубины почти не реально.

Батискаф пропал в Северной Атлантике

Подводный аппарат Titan пропал в Атлантическом океане. Он должен был спуститься на глубину 3,8 километра к месту крушения знаменитого лайнера «Титаник». На борту находились два члена экипажа и трое туристов.

Реклама

Компания OceanGate Expedition подтвердила, что батискаф принадлежит ей. Сигнал с судна прервался примерно через час 45 минут после погружения (всего рейс длился бы два часа), хотя должен отправляться каждые 15 минут. Запасов кислорода в Titan осталось менее чем на 70 часов из 96.

Предположительно, Titan мог врезаться в риф или застрять в обломках «Титаника». По последним данным, спасателям все же удалось выйти на связь с подводным аппаратом. Все члены экипажа живы, но причины неполадок не уточнили.

Titan и его пассажиры

Батискаф сделан из титана и углеродного волокна, весит более девяти тонн. Он может погружаться на четыре тысячи километров «с комфортным запасом прочности» и уже дважды участвовал в спуске к «Титанику» — в 2021 и 2022 годах, сообщил Daily Mail.

Прокатиться к останкам знаменитого лайнера стоит 250 тысяч долларов с человека — чуть больше 21 миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Словом, бедных туристов на борту не было, поэтому искать их будут ответственно.

Управляли батискафом исполнительный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш, а также бывший командующий ВМС Франции, водолаз Поль-Анри Наржеоле. Последний считался ведущим специалистом по месту крушения «Титаника» и побывал там в нескольких экспедициях.

Сдлва направо: Стоктон Раш и Поль-Анри Наржеоле / Telegram

Среди пассажиров — 48-летний председатель компании — производителя удобрений Dawood Hercules Corporation Шахзад Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Семья бизнесмена — одна из богатейших в Пакистане и известна тесными связями с Великобританией.

Третьим стал знаменитый британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Он летал в космос, совершил одиночную кругосветку через Южный и Северный полюсы, а также спускался в Марсианскую впадину на глубину 11 километров.

Последний снимок Хэмиша Хардинга перед погружением / Telegram

Перед погружением Хардинг отправил сообщение своему другу, экс- астронавту НАСА полковнику Терри Виртсу. «Эй, мы завтра уезжаем, все выглядит хорошо. Прежде погода была плохой, поэтому все ждали этого», — написал миллиардер.

Пока поиски батискафа ведут над поверхностью воды с помощью трех самолетов Канады и США, уточнил The Guardian. Однако подводных судов, способных найти Titan, у них нет. Лучшее спасательное подводное судно американских ВМС не может достичь такой глубины, сообщил The New York Times.

Пропавший батискаф Titan / Telegram

Коварный «Титаник»

Бывший научный редактор ABC Майкл Гильен рассказал, что чуть не погиб во время путешествия к «Титанику» в 2000 году. Американец участвовал в экспедиции российского научно-исследовательского глубоководного аппарата «Мир-1».

Этот уникальный батискаф мог опуститься на глубину шесть километров. «Мир» использовали для съемок фильма «Титаник» Джеймса Камерона и множества документальных лент как о самом лайнере, так и о тайнах подводных глубин.

Во время путешествия Гильена судно попало в сильное подводное течение. Оно буквально толкнуло батискаф на 21-тонные винты лайнера, и после удара «Мир» застрял под обломками кормы. Попытки уйти задним ходом ничего не дали.

Позже я узнал, что наша субмарина случайно попала в быстрое глубоководное течение. Через долю секунды «Мир» врезался в винт «Титаника». Я почувствовал удар от столкновения: ржавые обломки посыпались на нашу подводную лодку, закрывая обзор в иллюминатор. Майкл Гильен

Американец уже начал прощаться с жизнью, однако экипаж стал двигать аппарат вперед-назад. Через полчаса «Мир» и все участники экспедиции были спасены. Гильен признался, что до сих пор с ужасом вспоминает то путешествие.

«Мир-1» в Музее Мирового океана в Калининграде / Викимедиа

Спасти батискаф почти невозможно

Полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал «360», что на глубине около четырех километров батискаф или подлодку нельзя засечь никакими средствами обнаружения. Не поможет даже большая масса судна. И спасать с такой глубины невозможно.

«Когда надеялись спасти „Курск“, делали попытки пристыковать водолазный колокол к площадке люка. Из-за волны детонации деформация, распространявшаяся по корпусу, перекособочила его, и стыковка не состоялась. При этом подлодка лежал на глубине всего 108 метров», — напомнил Тимошенко.

По его словам, стоит учесть еще один фактор: каждые 10 метров под водой — это одна атмосфера давления. То есть на глубине один километр давление уже 100 атмосфер — 100 килограммов на квадратный сантиметр.

Как можно, допустим, найти подводный аппарат, если он неподвижен и его не зацепить ничем? Забрать себе экипаж тоже не выйдет. Должна быть спасательная капсула на подводных лодках. Но с глубины четыре километра пока никто не спасался, насколько я знаю. Это смертельная глубина. Михаил Тимошенко

Эксперт уточнил: если субмарина все же застряла в обломках лайнера, ее можно попытаться спасти лишь с помощью другой, более мощной, подлодки. Или опустить на дно подводного робота с манипуляторами, который может помочь батискафу освободиться — отогнуть металл или распутать леер, например.

Telegram

Экипаж Titan погиб, но это не хотят признавать?

Недавнее сообщение, полученное от туриста с батискафа, — довольно странное. Связь пропала на семь часов, потом восстановилась, но при этом нет уточнений, на какой глубине находится судно, лежит ли оно на грунте.

«Действительно ли они выходили на связь? Передавать что-то можно только на сверхдлинных волнах. А сверхдлинная волна — это соответствующий размер антенны. Если экспедиция все-таки смогла что-то о себе сообщить, это чудо», — подчеркнул собеседник «360».

Признавать, что на батискафе все погибли, никому не хочется — все-таки двое миллиардеров на борту, добавил Тимошенко. Но и заявлять, что подводный аппарат спасти невозможно, не хотят.

«Нет, речь о том, что все погибли, вести не будем. Скажем так: что-то случилось. Так найдите сначала батискаф, выясните, где он. Если он висит в толще воды — а это возможно, — у него должен быть какой-то поплавок, обеспечивающий его подъем», — подытожил полковник в отставке.