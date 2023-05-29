Мир 29 мая 2023, 11:24 Пашиняна не удовлетворил итог переговоров по Лачинскому коридору Пашинян заявил, что его не удовлетворил итог переговоров по Лачинскому коридору РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян остался недоволен результатами переговоров с российскими коллегами, которые прошли 25 мая в Москве, написал ТАСС. На встрече шло обсуждение разблокирования Лачинского коридора.

«Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны», — заявил он.

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Пашинян добавил, что печален тот факт, что закрытие коридора произошло в присутствии российских миротворцев. По словам премьер-министра, диалог на эту тему еще продолжится.

Лачинский коридор — шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Армянская сторона настаивает на том, что коридор незаконно заблокировали: в апреле 2023 года Азербайджан вопреки трехстороннему заявлению установил КПП на въезде. МИД Армении назвал это грубым нарушением, писало РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите Евразийского экономического союза. Примерить их пытался российский лидер Владимир Путин. После глава РФ заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию.