Пашинян заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном

На армяно-азербайджанской границе нарастает напряжение, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он сообщил об агрессии со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

«После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы», — опубликовал Пашинян в Fасеbооk свою речь на заседании Совета безопасности.

По словам Пашиняна, позиция Еревана по этому вопросу остается неизменной: азербайджанские ВС должны оставить территорию Армении.

Он отметил, что в дополнение к мерам внутренней безопасности Армения активирует процедуры реагирования в соответствии с Договором о национальной безопасности и армяно-российскую стратегическую систему.

Накануне Министерство обороны Армении сообщило, что на границе в Сюникской и Гегаркуникской областях ситуация остается напряженной, но стабильной. Азербайджанские военные все еще находятся на армянской территории. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян обратился за военной помощью к российскому президенту Владимиру Путину.