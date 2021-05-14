Пашинян обратился за военной помощью к Путину

Военные Азербайджана остались на территории Армении. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян заявил, что обратился за военной помощью к президенту России Владимиру Путину. Как сообщил «Интерфакс», об этом политик заявил на внеочередной сессии парламента.

Пашинян отметил, что Баку обещал к пятнице вывести свои войска с территории Армении. Но выполнил договоренность только частично.

«Я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи», — заявил Пашинян.

О пересечении границы азербайджанскими военными в минувшую среду, 12 мая, сообщили власти города Горис Сюникской области Армении. Пашинян поручил министрам обороны и иностранных дел, а также главе Совета безопасности провести переговоры в рамках Договора о коллективной безопасности.

Утром в пятницу Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные остались на месте. В Баку заявили, что Ереван неадекватно реагирует на процесс согласования границы между республиками. Власти Азербайджана призвали правительство Армении не использовать ситуацию в своих предвыборных целях.

Как сообщило Ura.ru, Дмитрий Песков подтвердил, что исполняющий обязанности министра Армении Никол Пашинян звонил президенту России Владимиру Путину вечером в четверг, 13 мая. Но ни о какой помощи он не просил, а только выразил обеспокоенность происходящим на армяно-азербайджанской границе.