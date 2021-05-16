Минобороны Армении сообщило о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном

Ситуация на границе Армении и Азербайджана, в Сюникской и Гегаркуникской областях, остается напряженной, но стабильной. Азербайджанские военные все еще находятся на армянской территории. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.

«Ночью азербайджанская сторона пыталась провести тыловые работы, которые были пресечены армянскими подразделениями. Ситуация стабильная, представители ВС Азербайджана не осуществляют никаких фортификационных работ, не пытаются нагнетать обстановку», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные нарушили границу Армении в Сюникской области утром 12 мая и углубились на 3,5 километра на чужую территорию. Он назвал произошедшее диверсионным переходом и поручил министрам обороны и иностранных дел и главе Совета безопасности провести переговоры в рамках Договора о коллективной безопасности.

Позже на внеочередной сессии парламента Пашинян обратился за военной помощью к президенту России Владимиру Путину.