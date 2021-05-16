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    16 мая 2021, 11:23

    Минобороны Армении сообщило о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном

    Андрей Иванов

    Ситуация на границе Армении и Азербайджана, в Сюникской и Гегаркуникской областях, остается напряженной, но стабильной. Азербайджанские военные все еще находятся на армянской территории. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.

    Минобороны Армении сообщило о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном

    «Ночью азербайджанская сторона пыталась провести тыловые работы, которые были пресечены армянскими подразделениями. Ситуация стабильная, представители ВС Азербайджана не осуществляют никаких фортификационных работ, не пытаются нагнетать обстановку», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные нарушили границу Армении в Сюникской области утром 12 мая и углубились на 3,5 километра на чужую территорию. Он назвал произошедшее диверсионным переходом и поручил министрам обороны и иностранных дел и главе Совета безопасности провести переговоры в рамках Договора о коллективной безопасности.

    Позже на внеочередной сессии парламента Пашинян обратился за военной помощью к президенту России Владимиру Путину.