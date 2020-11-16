Пашинян заявил, что отставки не будет

«В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет», — ответил Пашинян на вопрос журналистов о возможности подать в отставку.

Он потребовал от оппозиции гарантий того, что во внутреннеполитической борьбе она не будет использовать оружие.

Армения, Азербайджан и Россия на прошлой неделе заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Она начались 27 сентября. Ереван и Баку заявляли о праве на этот регион. После заключения договора, армяне стали требовать от своего премьера уйти в отставку.

Пашинян ранее уже объяснил, почему пошел на перемирие. Он сказал, что Армения не смогла усилить свои позиции в Карабахе. Из-за этого Степанакерт, Мартуни, Аскеран могли пасть. Кроме того, политик признал, что не смог поменять логику переговоров по региону.