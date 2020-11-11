Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху желанием избежать коллапса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал соглашение о мире в Нагорном Карабахе, чтобы избежать коллапса.

Пашинян считает, что мирный договор позволил сохранить то, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика могла не удержать. Речь идет о Степанакерте, Мартуни, Аскеране. Они могли пасть.

«Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — заявил он во время прямого эфира, который проходил на его странице в Facebook.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Военные действия начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняли друг друга в развязывании войны. Стороны несколько раз договаривались о мире, но почти сразу же нарушали соглашение.

В этот раз в процессе также участвует Россия. Она уже направила своих миротворцев в регион. В подписанном странами соглашении говорится о полном прекращении огня, возвращении беженцев, обмене военнопленными. Также военные должны передать друг другу тела погибших.