Пашинян рассказал, когда Армения и Азербайджан прошли «точку невозврата» по конфликту в Карабахе

Переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек «точку невозврата» еще весной 2018 года. Тогда речь шла о предложении обменять территорию «на ничего». Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что является в стране главным человеком, который несет ответственность за происходящее. Никаких разночтений быть не может.

«Я понимаю, что должен стать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья — народ — должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством», — сказал Пашинян во время пресс-конференции в режиме онлайн. Трансляция велась на официальной странице политика в Facebook.

Он признался, что не смог поменять логику переговоров по Карабаху. Также не получилось усилить «сопротивляемость» Армении. Теперь нужно думать о статусе региона и гуманитарных проблемах.

Армения, Азербайджан и Россия подписали в ноябре соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Многие армяне остро восприняли это решение и вышли на акции протеста против Пашиняна. Часть общества требует его отставки.

Сам премьер заявил, что у него не было другого выхода. Если бы он так не поступил, то, вероятно, Степанакерт, Мартуни, Аскеран пали бы.