Мир 12 марта 2024, 12:58 Пашинян вновь пригрозил выходом из ОДКБ в ответ на молчание Премьер Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ в случае нерешения поднятых вопросов РИА «Новости»

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Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если блок не уточнит понимание суверенных границ республики. Премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

По словам политика, ОДКБ пообещала разместить миротворцев на границе Армении и Азербайджана, но не уточнила, где именно она проходила. Пашинян заявил, что этот вопрос остался актуальным и республика не получила на него ответа.

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«Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены <…>. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать». — предупредил он.

Премьер-министр Армении уточнил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным более двух месяцев. Пашинян сказал, что последний разговор состоялся перед Новым годом.

Выход Армении из ОДКБ начали обсуждать в мае 2023 года. Никол Пашинян обвинял союзников в невыполнении договора о коллективной безопасности и заявлял о фактической заморозке членства.