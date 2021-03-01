Пашинян вместе с семьей вышел к сторонникам на митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с женой и детьми вышел к своим сторонникам, которые собрались на митинг на площади в Ереване. Он заявил, что угрозой переворота можно управлять, а военные погорячились в своем заявлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «внутренних врагов у действующей власти и ее сторонников нет». По словам Пашиняна, вооруженные силы по-прежнему подчиняются народу и главе правительства, все военачальники, даже уволенные, «его братья и солдаты Родины».

Ранее требующие отставки Пашиняна оппозиционеры ворвались в одно из правительственных зданий в столице Армении.

На прошлой неделе Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и Кабмина страны, после чего премьер уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Лидер армянской оппозиции Эдмон Марукян предложил Пашиняну подписать любое предложение по внеочередным парламентским выборам, если Гаспарян свернется к службе.

Протесты оппозиции начались в Армении сразу после окончания войны в Нагорном Карабахе.