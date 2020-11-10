Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает работать

«Я, конечно же, в Армении, и в полной мере продолжаю выполнять свою работу на посту премьер-министра», — рассказал Пашинян.

Минувшей ночью закончилась война между Арменией и Азербайджаном в Карабахе. Стороны договорились о прекращении боевых действий. Для поддержания стабильности в регион войдут российские миротворцы. Первые самолеты с личным составом и техникой уже отправились на линию соприкосновения. Пашинян вышел в прямой эфир с обращением к народу и заявил, что «решение принято в результате анализа военной ситуации».

После новости о завершении войны несогласные с прекращением огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание парламента Армении и устроили там погром.

По словам Пашиняна, во время погромов из его резиденции украли компьютер, часы, парфюмерию и водительские права.

Конфликт вокруг непризнанной НКР обострился 27 сентября. Баку и Ереван несколько раз договаривались о перемирии, но каждый раз его нарушали. С самого начала конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан.