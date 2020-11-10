Пашинян обратился к народу после заявления по Карабаху. Оппозиция призвала к его отставке
«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана», — сказал Пашинян во время эфира в Facebook.
Армянский премьер не стал вдаваться в подробности причин принятого решения, но заверил, что альтернативы не было. По его словам, он решил не говорить многого, чтобы не подвергать угрозе жизни солдат.
«Все, кто громит сейчас — бьет со спины солдата в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуши. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени», — отметил Пашинян.
Ночью 10 ноября протестующие вломились в здание парламента Армении. Это произошло после объявления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заявила, что оппозиция требует отставки Пашиняна.
«Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка — меньшее, что должен сделать Пашинян», — процитировал ее Sputnik Армения.
Кроме того, протестующие во время погромов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Конфликт разгорелся между толпой и охранниками парламентария. В это время Мирзоян сидел в машине, но его силой вытащили на улицу.