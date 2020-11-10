Пашинян обратился к народу после заявления по Карабаху. Оппозиция призвала к его отставке

Несогласные с прекращением огня в Нагорном Карабахе устроили погром в здании парламента Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян вышел в прямой эфир в соцсети и заявил, что у него не было другого выхода.

«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана», — сказал Пашинян во время эфира в Facebook.

Армянский премьер не стал вдаваться в подробности причин принятого решения, но заверил, что альтернативы не было. По его словам, он решил не говорить многого, чтобы не подвергать угрозе жизни солдат.

«Все, кто громит сейчас — бьет со спины солдата в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуши. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени», — отметил Пашинян.

Ночью 10 ноября протестующие вломились в здание парламента Армении. Это произошло после объявления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заявила, что оппозиция требует отставки Пашиняна.

«Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка — меньшее, что должен сделать Пашинян», — процитировал ее Sputnik Армения.

Кроме того, протестующие во время погромов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Конфликт разгорелся между толпой и охранниками парламентария. В это время Мирзоян сидел в машине, но его силой вытащили на улицу.