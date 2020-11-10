Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Пять самолетов с российскими миротворцами на борту уже вылетели в Карабах. Об этом заявили в Минобороны России.

Ил-76 отправились в путь с аэродрома Ульяновск-Восточный. Лайнеры доставят в зону конфликта личный состав, а также бронетранспортеры, автомобильную технику, и материальные средства, написало РИА «Новости».

О том, что российские миротворцы появятся в Нагорном Карабахе, стало известно после договора о мире между Азербайджаном и Арменией. Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян также согласился прекратить войну. Россия предложила направить в регион своих миротворцев.

Там появятся 1970 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц другой техники. Миротворцы — это в основном люди из 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Миротворческие силы появятся в Карабахе параллельно с тем, как оттуда будут выводить армянские вооруженные силы.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан борются за спорный регион. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Лидеры Россия, Франция, США призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.