Мир 24 мая 2023, 23:50 Пашинян прилетел в Москву с рабочим визитом Telegram

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. В этой поездке его сопровождает супруга Анна Акопян, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.

«В аэропорту Внуково премьера-министра встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин», — сказано в сообщении.

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В четверг, 25 мая, Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. В рамках визита у него также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Также Никол Пашинян будет участвовать в трехсторонних переговорах премьера Армении, лидеров России и Азербайджана, писал RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о планах России продолжить вести диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности после слов премьер-министра страны о возможном выходе из ОДКБ.

Армянский премьер-министр заявил, что его страна покинет ОДКБ, если организация станет недействующей. В этом случае Армения будет самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, добавил Пашинян.