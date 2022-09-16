Пашинян по телефону сообщил Путину, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной | 360°

Мир 16 сентября 2022, 10:08 Поделиться Telegram

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Viber Пашинян по телефону сообщил Путину, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной Премьер Армении Пашинян: ситуация на границе продолжает оставаться очень напряженной Аппарат президента Республики Армения

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Никол Пашинян подчеркнул, что, несмотря на то, что в сейчас на границе относительно спокойно, ситуация продолжает оставаться очень напряженной в результате азербайджанской агрессии против суверенной территории Армении», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, Путин и Пашинян обсудили вопросы, которые касаются решений, принятых по заявлению Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности.

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Ранее Премьер-министр Армении назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми, а также «подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества».

В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило о том, что Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территории страны с применением артиллерии и беспилотников. Азербайджанское военное ведомство также сообщило о столкновениях на армяно-азербайджанской границе.

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