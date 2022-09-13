Минобороны Армении заявило об обстреле Азербайджаном территории страны | 360°

Мир 13 сентября 2022, 00:45 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Армении заявило об обстреле Азербайджаном территории страны Минобороны Армении: Азербайджан обстреливает территорию страны из артиллерии Pxhere.com

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Минобороны Армении заявило о том, что вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории страны с применением артиллерии и беспилотников.

«Подразделения ВС Азербайджана с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука», — привело РИА «Новости» сообщение армянского военного ведомства.

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Азербайджанская сторона, как отмечается, также применяет беспилотники.

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Минобороны Азербайджана также сообщило о столкновениях на армяно-азербайджанской границе. Военное ведомство также сообщило о потерях среди личного состава вооруженных сил Азербайджана.

В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению. О договоре Мишель сообщил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.

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