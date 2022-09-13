Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном | 360°

Мир 13 сентября 2022, 02:38 Поделиться Telegram

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Viber Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном Премьер Армении Пашинян обсудил с Путиным ситуацию на границе с Азербайджаном Kremlin.ru

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Премьер-министр представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия», — сказано в сообщении.

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В нем отмечается, что Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми, а также «подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества».

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Собеседники, как указано в заявлении правительства Армении, договорились поддерживать оперативную связь, отметил RT.

В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило о том, что вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории страны с применением артиллерии и беспилотников. Азербайджанское военное ведомство также сообщило о столкновениях на армяно-азербайджанской границе.

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