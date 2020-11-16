Пашинян назвал протестующих «скулящими под стенами», чем оттолкнул сторонников

Общественные и политические деятели осудили такое заявление премьера и назвали его призывом к гражданской войне.

«Это заявление вдвойне опасно на фоне слов со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность. Правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом», — привел цитату омбудсмена Армении Армана Тотояна «Интерфакс».

Не оставили без внимания пост Пашиняна и его сторонники. Руководитель его офиса Вараг Сисерян заявил, что написал заявление об отставке и вышел из партии «Гражданский договор». Еще одна сторонница Пашиняна депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян объявила, что уходит из парламента. Вслед за ней полномочия сложили еще два депутата Тагуи Товмасян и Вардан Атабекян.

Они заявили что правящая верхушка совершает одну ошибку за другой вместо того, чтобы идти к исправлению.

Акции протеста оппозиции начались в Армении после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. С ним подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Документ предусматривал, что участники конфликта остаются на занятых территориях. А это значит, что город Шуши остается под контролем военных Баку. Кроме того, Армения должна передать Азербайджану три района, которые ранее входили в его состав, но после войны за Нагорный Карабах оказались под контролем Еревана.

Единственной связкой между непризнанной республикой и Арменией останется Лахский коридор, который возьмут под контроль российские миротворцы. Жители районов, которые передадут Азербайджану начали сжигать свои дома и покидать территорию.

В Армении Пашиняна обвинили в предательстве интересов страны. Оппозиционные политики вывели на улицы сторонников, которые начали требовать отставки правительства. Пашинян пытался объясниться. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что военные Армении не могли переломить ситуацию. После взятия Шуши войска Азербайджана взяли бы Степанакерт и соседние города, что привело бы к плену или смерти 20 тысяч армянских военных.

Он отметил, что соглашение нужно было подписывать срочно, потому что времени на раздумья не было, и он прекрасно понимал, что ставит на кон свою жизнь и политическую карьеру.

В минувшую субботу Служба национальной безопасности Армении заявила, что предотвратила покушение на жизнь премьер-министра, которое организовали лидеры оппозиции. Силовики задержали бывшего главу СНБ Артура Ванецяна. Сейчас он занимает пост председателя оппозиционной партии «Родина». Но суд сегодня отпустил задержанного, заявив, что его арест был не обоснован. Адвокат Ванецяна назвал действия спецслужб политической местью.