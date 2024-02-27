Мир 27 февраля 2024, 10:06 Партизаны в Херсоне помогли уничтожить расположение СБУ из Киева Представитель подполья в Херсоне: ВС РФ уничтожили расположение СБУ из Киева РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили расположение Службы безопасности Украины из Киева в Херсоне. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья в городе.

«Подполье установило, где находится расположение прибывших в Херсон из Киева сотрудников СБУ. По нему отработала артиллерия России», — отметили они.

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Представители подполья добавили, что на месте ударов зафиксировали как минимум несколько уничтоженных силовиков, а также большое количество раненых.

Ранее стало известно, что представители подпольной организации «Русский Херсон» помогли армии России уничтожить несколько военных объектов в населенном пункте Садовое. Также они вычислили местоположение ангара в городе, где хранилась военная техника и оружие, по нему отработала артиллерия.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что партизаны в Херсоне начали скапливать оружие перед освобождением подконтрольных киевскому режиму районов.