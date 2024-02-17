Мир 17 февраля 2024, 18:11 Партизаны начали скапливать оружие в подконтрольном Украине Херсоне Сальдо: партизаны в подконтрольном Украине Херсоне накапливают оружие

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Представители партизанского движения в Херсоне начали скапливать вооружения, чтобы принять участие в боях за освобождение правобережной части Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Подпольщики накапливают оружие и сообщают военным сведения о перемещениях противника, чтобы присоединиться к освободителям в бою. Партизаны всегда так делали», — отметил он.

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Губернатор добавил, что херсонское сопротивление продолжает очень активную работу в правобережной части региона.

В Винницкой области партизаны взорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для украинской армии. Состав шел из Молдавии. По словам официального представителя клуба «Альбатрос АЭРО» Алексея Воеводы, партизанское движение набирает обороты по всей территории Украины.