17 февраля 2024, 18:11
Партизаны начали скапливать оружие в подконтрольном Украине Херсоне
Сальдо: партизаны в подконтрольном Украине Херсоне накапливают оружие
Представители партизанского движения в Херсоне начали скапливать вооружения, чтобы принять участие в боях за освобождение правобережной части Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Подпольщики накапливают оружие и сообщают военным сведения о перемещениях противника, чтобы присоединиться к освободителям в бою. Партизаны всегда так делали», — отметил он.
Реклама
Губернатор добавил, что херсонское сопротивление продолжает очень активную работу в правобережной части региона.
В Винницкой области партизаны взорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для украинской армии. Состав шел из Молдавии. По словам официального представителя клуба «Альбатрос АЭРО» Алексея Воеводы, партизанское движение набирает обороты по всей территории Украины.
Россия
Оружие
Херсон
Херсонская область
Реклама
Реклама