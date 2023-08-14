Спецоперация 14 августа 2023, 06:14 Херсонские партизаны помогли военным уничтожить склад ВСУ на заводе Петровского ВС России по наводке подпольщиков уничтожили под Херсоном склад и 30 боевиков РИА «Новости»

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Участники подпольной организации «Русский Херсон» помогли российским подразделениям уничтожить несколько военных объектов в поселке Садовое Херсонской области и военный склад в самом Херсоне. Они сообщили об этом РИА «Новости».

«Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований», — сказал один из участников движения.

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Партизаны вычислили и передали артиллеристам ангар на территории Херсонского машиностроительного завода имени Г. И. Петровского, в котором обустроили склад боеприпасов и военной техники. Вооруженные силы России уничтожили само хранилище и несколько единиц военной техники. Собеседник агентства добавил, что в населенных пунктах Херсонской области также распространили листовки о вооруженном конфликте.

В июне херсонские подпольщики помогли военным вывести из строя речной буксир, который использовали Вооруженные силы Украины.