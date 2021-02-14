«Партийная солидарность». Почему Трампа оправдали и каким будет его будущее?

Партийная солидарность помогла бывшему президенту США Дональду Трампу получить оправдание на процессе по импичменту. Как это решение Сената отразится на будущем политика, для «360» рассказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

«Очень интересная ситуация произошла. Я думаю, что основную роль сыграла партийная солидарность. Республиканцы подумали, что, утопив Трампа, они нанесут общий ущерб Республиканской партии», — заявил он.

Большинство республиканцев проголосовали с формулировкой, что считают всю процедуру неконституционной. Насколько такая формулировка уместна, непонятно, считает Шариков. При том что конституционность была признана легальной, так еще и с перевесом в шесть голосов.

Система работает так, что всегда найдутся несогласные. Несмотря на это, решение, принимаемое большинством, обязательно к исполнению. Сейчас же получается, что большинство проголосовало, но меньшинство, которое высказалось против, решило не подчиняться и нарушить решение, принятое раньше.

«Не знаю, насколько такое решение сыграет негативную роль в будущей карьере Трампа. Я думаю, теперь все-таки опять будут включены все инструменты публичной политики», — сказал Шариков.

Он посоветовал внимательно следить, как тему импичмента будет освещать сам Трамп и медиа, до сих пор с ним сотрудничающие.

То, что останется в сухом остатке к 2024 году, — это будет то, на чем Трамп будет строить свою предвыборную кампанию, если у него к тому времени сохранятся президентские амбиции Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН.

Собеседник «360» считает, что Демократическая партия столкнулась с большой проблемой. Во многом именно ее представители инициировали импичмент.

«Основная мотивация голосования против импичмента — это несогласие с конституционностью процедуры, а не с тем, что Трамп занимался подстрекательством», — пояснил Шариков.

Накануне Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Виновным в подстрекательстве к мятежу его признали 57 сенаторов, не согласились с этим 43 политика. Трамп — единственный глава Америки, импичмент которого инициировали дважды. На этот раз бывшего лидера обвинили в призывах к штурму Капитолия. Президент Америки Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа не относится к предмету спора, и назвал своего оппонента виновным.