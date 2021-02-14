Байден заявил о виновности Трампа, несмотря на решение Сената

Президент Америки Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат США оправдал его в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», — говорится в письменном заявлении Байдена.

Байден заявил, что штурм Капитолия — «печальная страница» истории США. По его словам, это событие напомнило о хрупкости американской демократии и о том, что ее всегда нужно защищать. Президент подчеркнул, что насилию и экстремизму нет места в Америке, поэтому каждый американец обязан «защищать правду и побеждать ложь».

Накануне Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. За признание его виновным в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 сенаторов, против — 43, уточнило Ura.ru. Трамп стал единственным главой США, импичмент которого инициировали дважды. В этот раз бывшего президента обвинили в призывах к штурму Капитолия.