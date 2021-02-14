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    14 февраля 2021, 07:50

    Байден заявил о виновности Трампа, несмотря на решение Сената

    Анастасия Калинина

    Президент Америки Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат США оправдал его в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Байден заявил о виновности Трампа, несмотря на решение Сената

    «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», — говорится в письменном заявлении Байдена.

    Байден заявил, что штурм Капитолия — «печальная страница» истории США. По его словам, это событие напомнило о хрупкости американской демократии и о том, что ее всегда нужно защищать. Президент подчеркнул, что насилию и экстремизму нет места в Америке, поэтому каждый американец обязан «защищать правду и побеждать ложь».

    Накануне Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. За признание его виновным в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 сенаторов, против — 43, уточнило Ura.ru. Трамп стал единственным главой США, импичмент которого инициировали дважды. В этот раз бывшего президента обвинили в призывах к штурму Капитолия.