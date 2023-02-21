Мир 21 февраля 2023, 04:16 Парламент Израиля одобрил в первом чтении неоднозначный закон о судебной реформе Times of Israel: Израильский парламент принял в первом чтении закон по судебной реформе freepik

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Израильский парламент одобрил в первом чтении противоречивый законопроект по судебной реформе, дающей правительству полный контроль над выбором судей. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Одобренный документ также ограничивает возможности Верховного суда пересматривать законы.

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Как рассказали в газете, голосованию предшествовал «день яростных протестов, ожесточенных дебатов и воинственных речей». В итоге за принятие законопроекта отдали голоса 63 депутата, против выступили 47. Воздержавшихся не было, но были те, кто бойкотировал голосование.

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Второе и третье чтения законопроекта пройдут в конце марта.

С начала января в Израиле проходили массовые протесты против проекта реформы юридической и судебной системы. Президент страны Ицхак Герцог поддержал митингующих и заявил, что страна находится на грани конституционного и социального коллапса. Он также обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом выслушать позицию несогласных.