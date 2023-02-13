Мир 13 февраля 2023, 08:30 Президент Израиля заступился за протестующих против судебной реформы Президент Израиля Герцог заявил о конституционном и социальном коллапсе в своей стране Unsplash

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Жители Израиля вышли на митинги против проекта реформы юридической и судебной системы. Президент страны Ицхак Герцог обратился к нации, объявив о возможном конституционном и социальном коллапсе, рассказало РИА «Новости».

Он сказал, что никакая власть не может быть парализована, и призвал правительство под управлением премьер-министра Биньямина Нетаньяху выслушать позицию протестующих. Ицхак Герцог также предупредил о больших проблемах в Израиле.

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«Страна находится на грани конституционного и социального коллапса», — заявил он.

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Около 80 тысяч человек в разных городах Израиля вышли на акции протеста против судебной реформы и изменения юридической системы, большинство из них — в Тель-Авиве, рассказала газета Haaretz. Политики предложили ограничить полномочия верховного суда, разрешить парламенту оспаривать его решения и дать правительству право контролировать назначение судей. Проект рассмотрят в первом чтении 13 февраля.