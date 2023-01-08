08 января 2023, 04:04
Папа Римский выступил за продление рождественского перемирия на Украине
Папа Римский Франциск выступил за продление режима прекращения огня на Украине
Папа Римский Франциск выразил надежду, что рождественское прекращение режима огня на Украине продлят. Об этом РИА «Новости» сообщил хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено и после 24:00 7 января», — сказал он.
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По словам Севастьянова, папа Франциск молился 7 января вместе с россиянами, а также молитвенно праздновал Рождество.
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Режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне СВО ранее объявили с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Такое решение принял президент России Владимир Путин после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Власти Украины не согласились прекращать огонь в указанный срок. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Россия воспользуется паузой, чтобы якобы подогнать ближе к позициям ВСУ технику, боеприпасы и мобилизованных, а также остановить продвижение украинских военных.
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