Мир 08 января 2023, 04:04 Папа Римский выступил за продление рождественского перемирия на Украине Папа Римский Франциск выступил за продление режима прекращения огня на Украине flickr

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Папа Римский Франциск выразил надежду, что рождественское прекращение режима огня на Украине продлят. Об этом РИА «Новости» сообщил хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено и после 24:00 7 января», — сказал он.

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По словам Севастьянова, папа Франциск молился 7 января вместе с россиянами, а также молитвенно праздновал Рождество.

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Режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне СВО ранее объявили с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Такое решение принял президент России Владимир Путин после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Власти Украины не согласились прекращать огонь в указанный срок. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Россия воспользуется паузой, чтобы якобы подогнать ближе к позициям ВСУ технику, боеприпасы и мобилизованных, а также остановить продвижение украинских военных.