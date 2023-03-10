Мир 10 марта 2023, 11:23 Папа римский признал, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных стран Папа римский Франциск: в конфликте на Украине замешаны интересы разных стран, не только РФ piqsels

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В конфликте на Украине замешаны «имперские интересы», и не только российские, признал Папа римский Франциск в интервью газете Repubblica. Он назвал происходящее «мировой войной».

«За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны <…>, нынешняя тоже мировая. <…> Замешаны имперские интересы — не только российские, но и других империй», — констатировал понтифик.

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Он заявил, что в конфликт вовлечены все крупные державы, а Украина лишь стала местом, где на самом деле «сражаются все».

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Папа римский осудил производство оружия и торговлю им. Кроме того, он подтвердил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным и назвал его «культурным человеком». О желании обсудить с российским лидером план мирного урегулирования противостояния России и Запада, понтифик говорил еще в феврале. С этой целью он готов даже приехать в Москву.

Еще раньше Папа римский отмечал, что открыт для встречи и с украинским президентом Владимиром Зеленским.