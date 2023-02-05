Мир 05 февраля 2023, 22:21 Папа римский заявил о готовности встретиться с президентами России и Украины Папа римский Франциск готов ко встрече с президентами России и Украины Путиным и Зеленским РИА «Новости»

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Папа римский Франциск выразил готовность к встрече с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Слова понтифика привел ТАСС.

«Я открыт для встречи с обоими президентами — и Украины, и России», — сказал папа римский на пресс-конференции.

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Он пояснил, что если «он сейчас не в Киеве, то только потому, что на данный момент нельзя приехать в Москву». Ватиканский источник уточнил корреспонденту агентства, что понтифик ясно дал понять, «что он не имеет намерения ехать только в Киев».

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Также папа римский заметил, что украинский конфликт сейчас не единственное вооруженное противостояние на Земле.

«Годами идет война в Сирии, более 10 лет войной охвачен Йемен, в Мьянме рохинджа вынуждены покинуть родину, <…> в Латинской Америке сколько очагов конфликтов», — сказал понтифик.

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер ранее заявлял, что папа римский Франциск не оставил идеи встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но только в мирных условиях, чтобы разговор шел только о богословских вопросах. По словам Галлахера, сам он находится в постоянном контакте с главой отдела внешних церковных отношений РПЦ митрополитом Волоколамским Антонием.