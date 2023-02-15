Мир 15 февраля 2023, 09:24 Стало известно о желании папы римского Франциска встретиться с Путиным Председатель ВСС Севастьянов заявил, что папа римский хочет встретиться с Путиным Википедия

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Папа римский Франциск заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить план мирного урегулирования противостояния России и Запада. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«У папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада», — отметил Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

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По словам председателя ВСС, папа римский Франциск подтвердил желание провести переговоры с руководством России и готовность приехать в Москву. Севастьянов процитировал фрагмент письма понтифика.

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«Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — написал папа римский.

В начале февраля папа римский заявил о готовности встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что открыт для встречи с обоими лидерами.