Мир 29 марта 2023, 03:03 Памятник советскому истребителю МиГ-19 демонтировали в Киеве «Вести»: в Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19 РИА «Новости»

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Памятник советскому истребителю Миг-19 демонтировали в Киеве по закону о декоммунизации. Об этом сообщило украинское издание «Вести».

«В столице демонтировали самолет-памятник МиГ-19», — сказано в материале.

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Памятник установили еще в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе Киева.

На Украине еще в 2015 году приняли закон о декоммунизации. С тех пор в стране начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. Украинские власти в последнее время стали вести борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

В феврале руководство поселка Пулины в Житомирской области в рамках дерусификации и декоммунизации переименовали 23 улицы в 11 населенных пунктах. В частности, дерусификации подверглась улица Юрия Гагарина, которую назвали именем украинского космонавта Леонида Каденюка. Улицу Петра Чайковского переименовали в улицу Владимира Ивасюка — украинского композитора.

Кроме того, дерусификация на Украине затронула и железную дорогу. Компания «Украинские железные дороги» объявила о переносе нулевого километра из Москвы в Киев.