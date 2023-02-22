Мир 22 февраля 2023, 04:15 Власти поселка в Житомирской области «дерусифицировали» улицы Юрия Гагарина и Петра Чайковского «Житомирньюс»: власти поселка Пулины переименовали 23 улицы в рамках дерусификации РИА «Новости»

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Власти украинского поселка Пулины в Житомирской области в рамках дерусификации и декоммунизации переименовали 23 улицы в 11 населенных пунктах. Об этом сообщили в местном издании «Житомирньюс» со ссылкой на главу Пулинского поселкового совета Александра Гаврилюка.

«Изменены 23 названия — 19 улиц и четыре переулка в 11 населенных пунктах», — заявил Гаврилюк.

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Дерусификации подверглась улица Юрия Гагарина, ее назвали именем украинского космонавта Леонида Каденюка. Улицу Петра Чайковского переименовали в улицу Владимира Ивасюка — украинского композитора. Название сменили улицы Валерия Чкалова, Нины Сосниной и ряд других. Вместо названий, связанных с Россией и СССР, там появятся топонимы с именами украинских националистов и деятелей культуры, угодных киевскому режиму.

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Дерусификация на Украине затронула и железную дорогу. Компания «Украинские железные дороги» объявила о переносе нулевого километра из Москвы в Киев. В компании заявили, что приняли трехлетнюю программу по переименованию своих объектов из русских в украинские названия.