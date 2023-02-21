Мир 21 февраля 2023, 18:33 Нулевой километр перенесли из Москвы в Киев «Украинские железные дороги»: нулевой километр будет в Киеве, а не в Москве РИА «Новости»

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Дерусификация на Украине продолжается. Компания «Украинские железные дороги» объявила о переносе нулевого километра из Москвы в Киев. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от России. Положим этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале», — сообщили в УЖД.

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В компании заявили, что приняли трехлетнюю программу по переименованию своих объектов из русских в украинские названия.

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Ранее Одесский хлебзавод № 4 переименовал батон «Потемкинский» в «Гетманский».

Все эти действия происходят с согласия Совета дерусификации, декоммунизации и деколонизации, созданного при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Также продолжается запрет русского языка в общественных местах. Вслед за Киево-Могилянской академией власти страны захотели ввести аналогичный запрет и во всех вузах страны.