21 февраля 2023, 18:33
Нулевой километр перенесли из Москвы в Киев
«Украинские железные дороги»: нулевой километр будет в Киеве, а не в Москве
Дерусификация на Украине продолжается. Компания «Украинские железные дороги» объявила о переносе нулевого километра из Москвы в Киев. Об этом говорится в Telegram-канале компании.
«Около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от России. Положим этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале», — сообщили в УЖД.
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В компании заявили, что приняли трехлетнюю программу по переименованию своих объектов из русских в украинские названия.
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Ранее Одесский хлебзавод № 4 переименовал батон «Потемкинский» в «Гетманский».
Все эти действия происходят с согласия Совета дерусификации, декоммунизации и деколонизации, созданного при Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Также продолжается запрет русского языка в общественных местах. Вслед за Киево-Могилянской академией власти страны захотели ввести аналогичный запрет и во всех вузах страны.
Украина
русофобия
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