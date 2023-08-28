Мир 28 августа 2023, 06:49 Палата представителей собрала досье на Байдена и пригрозила импичментом Спикер нижней палаты Маккарти предупредил о возможном импичменте Байдена РИА «Новости»

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Расследование Республиканской партии о финансовом положении семьи действующего президента США Джо Байдена помогло политикам собрать необходимые для запуска импичмента основания. Спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти сказал об этом в эфире телеканала Fox News.

«Если вы посмотрите на всю информацию, которую нам удалось собрать до сих пор, то импичмент станет естественным шагом вперед», — сказал республиканец.

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Кевин Маккарти напомнил, как Джо Байден утверждал об отсутствии связей с сыном Хантером и его бизнесом. Но расследование показало обратное. Его авторы получили 76 отчетов о подозрительной деятельности с банковских счетов президентской семьи, собрали показания информаторов о взяточничестве и предполагаемые улики в пользу того, что 20 подставных компаний переводили деньги на семейные банковские счета. Однажды политик, по словам спикера нижней палаты, остался у своего сына на ужин, а после тот получил новый Porsche за 3,5 миллиона долларов.

Он обвинил семью Байденов в коррупции. Запуск процедуры импичмента, по словам Кевина Маккарти, позволит Конгрессу получить дополнительные полномочия и собрать еще больше закрытой информации в доказательство этой версии.