Мир 14 августа 2023, 08:10 Сына Байдена обвинили в Конгрессе США во «многих незаконных вещах» Конгрессмен США Раскин: Хантер Байден виновен во «множестве незаконных вещей» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сын президента Джо Байдена Хантер совершил «много по-настоящему незаконных вещей». Об этом в эфире ABC заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд).

«Кажется и вправду очевидным, что этот парень <…> совершил множество по-настоящему незаконных и неправильных вещей», — подчеркнул Раскин.

Реклама

Конгрессмен указал, что расследование по делу Хантера Байдена идет «не гладко». Он отметил, что американские политики не должны вмешиваться в деятельность системы правосудия. Вместо этого нужно позволить процессу «идти своим чередом».

Сына президента США обвиняют в неуплате налогов. В 2017 и 2018 годах он не заплатил более 100 тысяч долларов. За это ему может грозить год заключения. Недавно сделка Байдена с прокурором по этому делу сорвалась по неизвестным причинам.

Ранее глава Минюста США Меррик Гарленд заявил, что расследованием дела сына американского главы Хантера Байдена займется специальный прокурор.