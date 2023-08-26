Мир 26 августа 2023, 09:18 Конгрессвумен заявила о необходимости срочного импичмента Байдену Конгрессвумен Грин призвала инициировать импичмент президенту США Байдену White House/viaGloballookpress.com

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Конгресс США должен инициировать расследование по делу об импичменте президента Джо Байдена. С таким заявлением выступила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х (бывший Twitter).

Это решение она связала с сообщением экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Белого дома к коррупции.

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«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», — написала Грин.

Шокин 25 августа заявил о причастности Байдена к коррупции. По его словам, политик оплатил отстранение генпрокурора от должности. Шокин указал, что Байден использовал для этого свое высокое положение и «отдал один миллиард долларов в обмен на его увольнение».