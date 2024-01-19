Мир 19 января 2024, 20:52 Пакистан восстановит дипотношения с Ираном после взаимных ударов Reuters: Пакистан решил восстановить дипотношения с Ираном РИА «Новости»

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Пакистан сообщил Ирану, что хочет восстановить дипломатические отношения после взаимных ударов, которыми страны обменялись в прошедшие дни. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свой источник.

По данным издания, главы МИД двух стран Джалил Аббас Джилани и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили меры по обеспечению безопасности в регионе. В рамках восстановления дипотношений планируется вернуть ранее отозванных послов в Исламабад и Тегеран.

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Во вторник, 16 января, Иран впервые нанес удар по территории Пакистана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал баллистическими ракетами штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» в пакистанской провинции Белуджистан.

В четверг, 18 января, военно-воздушные силы Пакистана нанесли ракетные удары по приграничной иранской провинции Систан и Бедуджистан. По данным Иранских властей, в результате удара погибли девять человек, в том числе, четверо детей.