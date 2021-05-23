Падение воздушного шара с людьми на Украине закончилось фатально

На западе Украины упал воздушный шар с людьми. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в украинской Нацполиции.

Все произошло в Хмельницкой области в субботу, около 20:45. Воздушный шар упал в районе поселка Кульчиевцы в Каменец-Подольском районе. На борту находился пилот и пятеро пассажиров. Погиб 53-летний мужчина из Прилук, который был вместе с женой. Его супруга и все остальные, включая 28-летнего пилота из Киева, получили различные травмы. Их госпитализировали.

Это случилось во время фестиваля воздушных шаров «Кубок Подолья», который проходит в эти выходные. По факту произошедшего следователи завели дело о нарушении правил воздушных полетов. Виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Тайване огромный воздушный змей унес трехлетнюю девочку в небо.

Накануне в центре Киева прошло два митинга, вытекающие один из другого. Первый устроили ЛГБТ-активисты, чтобы поддержать трансгендеров. Второй провели националисты, нетерпимые к меньшинствам. Несмотря на риски столкновений, обошлось без происшествий.