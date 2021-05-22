Националисты и ЛГБТ-активисты начали митинговать в Киеве

ЛГБТ-активисты в Киеве начали акцию в поддержку трансгендеров на Михайловской площади. А на Софийскую площадь против геев пришли протестовать националисты движения «Традиция и порядок». Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Гейский марш в украинской столице приурочили ко второй годовщине исключения трансгендерности из международной классификации болезней. Негодующие националисты «Традиции и порядка» решили провести контрмитинг.

Радикалов в центре Киева собралось гораздо больше, чем защитников ЛГБТ. Националисты призвали не допустить в стране «диктатуру психических больных».

Националисты подтянули на свою акцию байкеров и митинг-мобиль с рупором.

«Смерть ЛГБТ! Смерть ЛГБТ!» — скандировали они.

Чтобы не произошло столкновений, людей с радужными флагами охраняет национальная гвардия.

Российская телеведущая Ольга Скабеева ранее предположила, что гей-парад в Киеве решили провести по совету американского президента Джо Байдена.

Ранее в марте в Минобороны Украины заподозрили Россию в причастности к распространению сведений о создании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ.