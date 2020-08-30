Огромный воздушный змей унес трехлетнюю девочку в небо на Тайване

Во время фестиваля воздушных шаров на Тайване огромный воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку. Малышка запуталась в тросах и оказалась на высоте в несколько десятков метров над землей.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что девочка запуталась в тросах на конце хвоста воздушного змея — ветер крутил ребенка в разные стороны. Существовала вероятность того, что тросы не выдержат тяжести девочки и она сорвется вниз. Люди, которые остались на земле, кричали и пытались опустить малышку на землю.

В какой-то момент им удалось притянуть змея поближе к поверхности — тогда несколько человек подпрыгнули и схватили ребенка. Другие тем временем удерживали змея, который норовил вернуться обратно в небо.

По данным Associated Press малышка не пострадала.