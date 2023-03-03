Мир 03 марта 2023, 22:06 Ответственность за теракт в Брянской области возложили на США Посол Антонов: США несут ответственность за теракт в Брянской области Pxhere

Читать 360tv в

Вашингтон стоит за теми, кто совершил атаку в Брянской области. Об этом заявил посл России в США Анатолий Антонов в связи с выделением Штатов нового пакета военной помощи Киеву. Комментарий посла распространило российское посольство в США в Telegram-канале.

Антонов отметил, что «киевские преступники» с каждой новой партией оружия США все сильнее чувствуют вседозволенность.

Реклама

«Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже „на руках“ США», — заявил российский посол.

Реклама

Он подчеркнул, что чем активнее американская администрация оказывает помощь, тем чаще киевский режим станет использовать террористическую тактику, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей».

Россия, как добавил посол, и впредь будет жесточайшим образом пресекать попытки напасть на мирных людей.

Украинские диверсанты утром 2 марта проникли на территорию Брянской области. В результате погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения. Западные власти после произошедшего не сделали никаких официальных заявлений. Ситуацию прокомментировали только в ООН — отказавшись делать какие-то выводы якобы из-за нехватки доказательств.