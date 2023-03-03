Мир 03 марта 2023, 21:14 Политика Запада построена на вранье. Отсутствие реакции на теракт в Брянской области это доказало Военный эксперт Дандыкин: Запад критикует только «действия» России, остальное не замечает РИА «Новости»

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После проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области западные власти не сделали никаких официальных заявлений. Ситуацию прокомментировали только в ООН — отказавшись делать какие-то выводы якобы из-за нехватки доказательств. На Украине же какую-либо причастность к теракту продолжают отрицать, обвиняя во всем «партизан». В этом нет ничего удивительного, ведь вся политика Запада построена на вранье.

Утром 2 марта две группы украинских диверсантов проникли на территорию Брянской области. В результате погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.

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Вечером того же дня нападавших удалось ликвидировать. В ФСБ уточнили, что их выдворили на территорию Украины, чтобы избежать жертв со стороны мирных жителей, а затем открыли огонь из артиллерии.

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МИД России 3 марта заявил, что диверсанты убили двух мирных жителей Брянской области из натовского оружия.

«Мы сделали соответствующие выводы из произошедшего. Российские следственные органы приступили к расследованию. Данное преступление не останется безнаказанным», — сообщили в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал показательным тот факт, что почти все оружие и найденные мины, которые использовали диверсанты, сделали на Западе — в основном в Германии.

Просвещенный Запад поставляет эти «орудия смерти» на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории. Что это, как не прямое поощрение террористической деятельности? Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информполитике

Реакция Запада

Многие западные СМИ традиционно заняли проукраинскую сторону, описывая произошедшие в Брянской области события.

Американский журнал Newsweek называл случившееся террористическим актом, а нападавших — украинскими диверсантами в кавычках.

Газета The Washington Post привела комментарии ряда оппозиционеров, которые сравнили вторжение украинских ДРГ на территорию России с «запланированной провокацией».

А аналитическое интернет-издание США The Daily Beast заявило, что местные жители якобы не видели никаких российских спецслужб рядом с местом вторжения, хотя ФСБ вела там операцию по уничтожению террористов.

При этом западные лидеры не стали комментировать ситуацию в Брянской области даже после официальных заявлений российских властей.

В Пентагоне вечером 2 марта заявили, что США не передавали украинским властям разведывательные данные для нанесения ударов по территории России.

«Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом», — отметил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Отговорка ООН

Заявление по теме сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик — он заявил, что организация не может проверить данные России и Украины о случившемся.

«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных», — подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, ООН заинтересована «в прочном мире» на Украине и предотвращении эскалации конфликта.

Удивляться не приходится

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «360» подчеркнул, что в такой реакции нет ничего удивительного.

Вся политика Запада построена на вранье. Так что мы разоблачаем это вранье и будем принимать меры против таких, как [советник офиса украинского президента Михаил] Подоляк, и всех остальных, кто вторгается на наши земли. Виктор Литовкин полковник в отставке

Литовкин добавил, что большинство стран в ООН подвержены влиянию СNN и других проамериканских СМИ. Он напомнил, что даже представительство организации находится на территории США.

«Поэтому они все оболванены этими средствами, слепо верят тому, что они говорят. Они же получают доллары за свою работу, поэтому ничего удивительного нет. Если бы они получали рубли, может быть, голосовали бы по-другому», — подчеркнул он.

Риторика не изменится

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что игнорирование таких событий — цель США.

«Критике подвергается то, что они считают [действиями] нашей стороны, остальное не замечают. Ни то, что там погибли мирные жители, ни то, что там ребенок [пострадал]. И напали они (ДРГ — прим. ред.), как мерзавцы, ни на военных, ни на Росгвардию, а на мирных жителей», — заявил он.

При этом Запад не изменит свою риторику, заметил Виктор Литовкин. Ее не изменили даже после того, как узнали, что пробирка с иракским «химическим оружием», которую Колин Пауэлл демонстрировал Совету безопасности ООН, была просто поводом начать конфликт и разрушить Ирак.

Фото: United States Government. Госсекретарь Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН показывает пробирку, в которой якобы находятся образцы иракского оружия массового поражения, 5 февраля 2003 года

«Когда Байден говорит, что российская агрессия на Украину — это самая большая агрессия со времен Второй мировой, ему кто-то возражает? Кто-то напоминает ему о 57 агрессиях США после Второй мировой войны на различные государства? Нет. То, что американцы делают, это должное, а всем остальным не сметь [идти] против американских интересов», — подчеркнул полковник в отставке.

Позиция Украины

На события в Брянской области отреагировал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он опроверг причастность страны к вторжению на территорию России и подчеркнул, что это якобы «классическая и совершенно сознательная провокация».

«Украина не атакует территорию России! Украина не отправляет туда ДРГ. <…> Украине это не нужно», — заявил Подоляк в видеообращении в Telegram.

Он также объяснил нападение действиями неких «партизан» и призвал их «бояться».

В то же время в Сети появились фото и видео с места нападения диверсантов в Брянской области — их опубликовали представители группировки «Русский добровольческий корпус», которая входит в состав теробороны ВСУ.

Публичное достояние

Есть большая разница между партизанами, как они о них говорят, а также полицаями и предателями, отметил Василий Дандыкин. Он отметил, что в данной ситуации напрашивается аналогия с отрядами предателя Каминского, которые действовали в лесах Брянска во времена Великой Отечественной (Бронислав Каминский — сторонник нацизма и основатель добровольческой пехотной дивизии антисоветских партизан СС «РОНА» — прим. ред.).

О некой независимости и Каминский говорил, формировал русскую идею — но в рамках нацистской Германии и вермахта. Вот Подоляк и иже с ним, включая Зеленского, идут по такой же тропе — по нацистской. Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

Он подчеркнул, что «Русский добровольческий корпус» — это предатели и «неовласовцы» («власовцы», Русская освободительная армия» — одно из крупнейших формирований, которое создало руководство нацистской Германии из числа изменивших присяге советских военнопленных в 1942–1944 годах — прим. ред.). Они действуют в составе бандитских формирований киевского режима — со всеми вытекающими последствиями. Дандыкин отметил, что в результате они должны погибнуть или их должны судить.

«Поэтому [заявления властей Украины], что „беспилотники не наши, это не мы, это партизаны“, <…> еще раз показывают, что это террористический режим. Это терроризм в чистом виде, как сказал вчера президент России [Владимир Путин]. Как бы они ни прикрывались, они ничем не отличаются от грузинских или польских наемников, просто отягчающая вина есть, потому что они предали свою Родину», — заключил Дандыкин.