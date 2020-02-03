Четыре военных Турции погибли в Идлибе во время столкновения с правительственной армией Сирии. Эрдоган заявил, что турецкая сторона ответила на атаку и будет продолжать отвечать.

«В Идлибе у нас четверо погибли, девять ранены, их лечение продолжается в больницах. Как и раньше, мы ответили и будем отвечать всегда. Сейчас наши удары продолжаются. Мы решительно настроены продолжать свою борьбу», — приводит РИА «Новости» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, главы минобороны, МИД и разведки контактируют с коллегами из России. Если Анкара не увидит результата, то турецкий лидер пообещал лично сообщить российскому президенту Владимиру Путину «о серьезности ситуации».

«До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», — отметил Эрдоган.

Утром 3 февраля в минобороны Турции сообщили, что четыре военных погибли при обстреле со стороны сирийской армии. Ранения получили девять военных.

Представители России, Ирана и Турции создали четыре зоны деэскалации в Сирии. Три из них перешли под контроль Дамаска, а большая часть четвертой захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра»*. В январе 2020 года Москва и Анкара объявили о прекращении огня в Идлибе.

* «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.