Эрдоган: режим Асада усилил атаки в Идлибе

По словам Эрдогана, режим Асада усилил атаки в Идлибе. Таким образом, власти Сирии нарушают соглашение, которое подписали Москва и Анкара.

«Для нас это вопрос первостепенной важности», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в Турции находится 3,6 миллиона беженцев из Сирии и Анкара не намерена равнодушно смотреть, как новые волны беженцев идут к турецкой границе. «Русская планета» отметила предупреждение Эрдогана, что страна не останется безучастной, если ситуация в Идлибе не нормализуется.