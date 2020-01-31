Эрдоган: режим Асада усилил атаки в Идлибе
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим действующего президента Сирии Башара Асада в нарушении российско-турецкого соглашения по демилитаризованной зоне в Идлибе. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Эрдогана, режим Асада усилил атаки в Идлибе. Таким образом, власти Сирии нарушают соглашение, которое подписали Москва и Анкара.
«Для нас это вопрос первостепенной важности», — подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что в Турции находится 3,6 миллиона беженцев из Сирии и Анкара не намерена равнодушно смотреть, как новые волны беженцев идут к турецкой границе. «Русская планета» отметила предупреждение Эрдогана, что страна не останется безучастной, если ситуация в Идлибе не нормализуется.