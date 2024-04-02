Мир 02 апреля 2024, 08:27 Отставки в окружении Зеленского объяснили интригами высокопоставленного чиновника «Страна.ua»: на кадровые чистки в окружении Зеленского повлиял Ермак Официальный сайт президента Украины

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Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности Украины и других структурах произошли под влиянием главы офиса президента Андрея Ермака. Он решил зачистить руководящий аппарат от противников, сообщило издание «Страна.ua».

В отставку отправили всех заместителей главы офиса президента, назначенных не при Андрее Ермаке. Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже лишился работы, как и первый помощник президента Сергей Шефир. По данным издания, последний являлся давним другом Владимира Зеленского и альтернативным каналом общения с ним.

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«Андрей Ермак вычищает структуру офиса президента от чуждых ему элементов», — объяснил политолог Константин Бондаренко.

С ним согласился политолог Руслан Бортник. Он заявил, что на Украине возникла новая модель управления. По мнению специалиста, офис президента заменил собой правительство, а Андрей Ермак фактически стал премьер-министром.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что Владимир Зеленский решил реформировать кабмин. По его словам, некоторым министерствам поручат новые обязанности.