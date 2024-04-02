Мир 02 апреля 2024, 00:26 Зеленский решил реформировать правительство Украины Подоляк: Зеленский инициирует реформирование правительства РИА «Новости»

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Владимир Зеленский инициирует реформирование правительства страны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности», — сказал он.

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На Украине 31 марта должны были пройти выборы президента, но так и не состоялись. Действующий лидер страны Владимир Зеленский отменил их из-за действия военного положения. Независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», почему украниский лидер боится народного голосования и когда он лишится власти.