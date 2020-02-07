Отношения между Россией и Турцией снова переживают сложный период. К чему это приведет

Казалось, что главный кризис в отношениях России и Турции остался давно позади. Однако, на горизонте вновь замаячила угроза холодной войны между двумя странами. Гибель восьми турецких солдат в Сирии усложнила диалог между Москвой и Анкарой. Не помогли даже телефонные переговоры Эрдогана и Путина, проведенные в среду. Политологи рассказали «360», что не поделили страны, и как будут дальше развиваться отношения.

Несмотря на сотрудничество в области энергетики и экономики, российско-турецкие отношения вновь испытывают сложности. Страны ведут гибридные войны в Сирии и Ливии. Анкара поддерживает антиправительственные силы в Сирии, пока Москва выступает на стороне Башара Асада. В Ливии ситуация абсолютно противоположная. Турки помогают правительству Фаиза Сараджа, а Россия фельдмаршалу Хафтару.

В этот раз проблемой стал Идлиб, где находятся остатки сирийской оппозиции. Башар Асад хочет с ними поскорее разделаться. Турции такие намерения не пришлись по вкусу до такой степени, что Эрдоган начал угрожать войной. В регионе случилась эскалация, приведшая к гибели восьми турецких солдат. Это лишь усугубило ситуацию.

В пятницу Турция начала переброс сил к наблюдательным пунктам в Идлибе, а сирийские войска продолжают наступление. Для урегулирования конфликта российская делегация приедет в Турцию в субботу. Возглавлять переговоры будут представители министерства иностранных дел. Если они пройдут безуспешно, вероятнее всего будут организованы переговоры между Путиным и Эрдоганом.

Последний раз острый конфликт между Россией и Турцией был в 2015 году. Тогда только начиналась борьба двух стран за Сирию. В ноябре того же года российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС. Турция убеждала — самолет нарушил ее воздушное пространство. Россия такой ответ не приняла, а страну обвинила в сотрудничестве с террористами. Владимир Путин обещает, что турки одними помидорами не отделаются и пожалеют о содеянном. Москва вводит товарное эмбарго, отменяет безвизовый режим, запрещает нанимать турецких работников и чартерные перевозки между странами.

В 2016 году страны встают на путь переговоров, постепенно разрешают конфликтные вопросы и налаживают отношения. Главный вопрос в том, смогут ли Москва с Анкарой вновь это сделать?

Показательное сближение с Украиной

Турция хочет контролировать морское побережье Ливии, которая богата месторождениями и нефтью. Эскалация военных действий в Идлибе сильно затрудняет этот процесс. Анкара и Москва не могут прийти к общему решению, и что делает Эрдоган? Он громко заявляет, что не считает Крым российским, едет с визитом в Киев и произносит бандеровское приветствие.

Политолог и профессор Стамбульского университета Культуры Менсур Акгюн считает, что это был предупреждающий сигнал для России. Турция хочет, чтобы ее позиции в Сирии и Ливии учитывались.

«За пару дней до этого министр иностранных дел Турции недвусмысленно поддержал вступление Грузии в НАТО. То, что Эрдоган сказал в Украине было напоминанием для России о турецкой политической позиции», — сказал профессор.

По словам другого профессора того же университета Боры Байрактара, Анкара всегда придерживалась такой позиции по Крыму. Однако, Эрдоган предпочитал не высказываться по этому поводу, дабы защитить сделку в Сирии. После того, как она провалилась, президент решил не сдерживаться.

Стоит также отметить, что военные действия в Сирии вынуждают людей двигаться к турецкой границе. Это создает новую волну мигрантов, что конечно не прибавляет дружелюбия президенту Турции.

Сферы сотрудничества

Как рассказывает профессор Байрактар, связи между двумя странами стали плотно развиваться после попытки государственного переворота в Турции. Основная проблема, которая свела две страны, — это ощущение угрозы со стороны Соединенных Штатов. Анкара это четко осознала после провальной попытки госпереворота, ведь в США проживает лидер путчистов. Россия, с другой стороны, видела возможность объединения с Турцией, чтобы ослабить южный фланг НАТО.

Помимо вышесказанного, обе страны нужны друг другу для обеспечения энергетической безопасности, геополитических проблем и экономических связей.

Для Турции Россия является балансирующей силой против Запада. Анкара никогда не чувствовала поддержки своих западных союзников в трудные времена. Правительство считает, что политика США и ЕС не ориентирована на экономику и безопасность Турции Бора Байрактар профессор Стамбульского университета Культуры, менеджер TRT World Programmes

Для Россия сотрудничество оказалось ценным в контроле над войной в Сирии после Московской декларации 2016 года. Не говоря уже о том, что обе страны немало инвестировали друг в друга. А в прошлом году Турция, несмотря на недовольство США и угрозы санкциями, закупила российские С-400.

Сферы конкуренции

Однако у Москвы с Анкарой много спорных вопросов. Будущее сирийского режима является первым из разногласий.

«Турция и России все это время договариваются о сохранении территориальной целостности и единства Сирии, но они никогда не договаривались о том, кто и как будет этим управлять», — подмечает профессор Байрактар.

Сейчас продвижение сирийских сил с поддержкой России к Идлибу выявило это несогласие.

Не стоит забывать и о том, что Турция состоит в НАТО, чьи действия, развертывание и риторика против России вызывают обеспокоенность в Москве. Неизбежно и то, что союзы, которые две страны заключили с другими государствами, периодически создают проблемы. Однако, до последнего времени все эти вопросы удавалось регулировать.

Да и по словам политолога Акгюна, сейчас российская внешняя политика кажется гораздо рациональнее американской. И, скорее всего, Турция и Россия найдут выход из затруднительного положения.

Главное держать баланс

Вопрос с Сирией по мановению палочки не решится. Бора Байрактар считает, что сейчас обе стороны вскрыли свои карты и настал момент истины.

Россия останется на стороне Асада. Поддержка Путиным Астанинского процесса и хорошие отношения с Турцией были тактическими. Он никогда не думал о создании более широкого правительства. С другой стороны, Турция никогда не соглашалась с тем, что Асад остается у власти. Что дальше? Конфликт управляем, а напряжение можно сбавить, но найти конечное решение не представляется возможным.

Москва и Анкара будут вместе работать по согласованным вопросам, но будут и разногласия. Самое главное для двух стран не смешивать сферы конкуренции и сотрудничества. Эксперт убежден, Путин и Эрдоган прекрасно это понимают.

Я думаю, самым критическим моментом в российско-турецких отношениях было убийство посла Андрея Карлова. Оно было сделано с целью потопить партнерство двух стран, но президент Путин и Эрдоган смогли справиться с этим кризисом. Они также могут преодолеть этот Бора Байрактар профессор Стамбульского университета Культуры, менеджер TRT World Programmes

Политолог Менсур Акгюн добавляет — дружбы между государствами не бывает. Страны сотрудничают, пока есть общие интересы. Как только конфликтные вопросы становятся важнее преимуществ партнерства, все меняется. Пока России и Турции более выгодно дружить.

«Между странами есть всего лишь одно разногласие регионального характера. Но пока они признают зоны влияния друг друга, все будет в порядке. Так было во времена холодной войны. Американцы признавали российские зоны влияния и наоборот», — подмечает собеседник «360» Акгюн.

С большой вероятностью мир между странами сохранится.