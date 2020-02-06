Российские военные погибли в Сирии

Террористы активизировались еще в декабре. Они начали нападать на позиции сирийских правительственных войск и город Алеппо. В конце прошлого года вооруженные танками, боевыми машинами пехоты и пулеметами боевики устроили более 1,4 тысячи атак. Он не давали мирным жителям выйти из Идлиба по гуманитарным коридорам, сделав их «живым щитом».

Российские и турецкие военные в середине января пытались восстановить «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы только усилили свои атаки, совершив еще более тысячи нападений.

«Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников», — сказали в МИД. Жертвами атак стали более сотни мирных жителей.

О создании зон деэскалации в Сирии еще весной 2017 года договорились Россия, Иран и Турция. В 2018 году три мирных территории перешли под контроль Дамаска. Четвертую зону в Идлибе захватили террористы из «Джебхат ан-Нусры»*, которых поддерживает Турция.

В январе этого года армия Сирии начала наступление на Алеппо, после того как террористы обстреляли жилые кварталы города. Анкара и ее партнеры заявили, что Дамаск ударил по гуманитарным объектам и турецким военным. Сирия и Россия объяснили, что нестабильность в регионе вызвана только действиями террористов.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещенная в России.