Эксклюзив 10 мая 2023, 14:44 Отмену визового режима с Грузией назвали большим шагом в укреплении связей стран Депутат Колунов: отмена визового режима с Грузией стала шагом в укреплении связей стран РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией стало большим шагом в укреплении туристических и культурных связей между странами. Об этом «360» сообщил депутат Сергей Колунов.

«Возобновление авиасообщения и отмена виз для Грузии — это большой шаг нашей страны на встречу укреплению культурных и туристических связей между народами. Это своевременные меры, которые позволят как гражданам Грузии, так и россиянам беспрепятственно посещать обе страны», — сказал он.

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Колунов подчеркнул, что, несмотря на все усилия Запада влиять на политическую ситуацию в Грузии и раскачивать ее, у людей остаются добрососедские отношения.

«Многие жители Грузии видят и понимают ту политику двойных стандартов, которую им навязывает так называемый „демократический“ мир, и Россия им намного ближе своими традиционными ценностями», — добавил парламентарий.

Депутат обратил внимание на большой поток грузин и россиян, которые ежегодно посещают страны в туристических целях, несмотря на планы недружественных стран создать образ врага из России на Западе, в том числе и в Грузии.

Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима с Грузией, писал RT. Минтранс сообщал, что еженедельно в Грузию из России будут летать семь рейсов.